Последнее обновление: 18.02.2022 10:46

Россия требует от США вывести войска из Восточной Европы

Россия потребовала вывести войска США из Восточной Европы и стран Балтии, такая позиция содержится в письменном ответе Москвы Вашингтону "по предложениям в сфере безопасности", переданном в четверг, 17 февраля, послу США в РФ Джону Салливану.

"Настаиваем на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в ЦВЕ, ЮВЕ и Прибалтике. Убеждены, что национальных потенциалов в этих зонах вполне достаточно", - указывается в документе.

В Москве заявляют, что США не дали конструктивного ответа на предложения России по гарантиям безопасности. Особенно по положениям, имеющим для России "принципиальное значение".

"Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве "бухарестской формулы" о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г.", - отмечается в письме.

В документе также указывается, что при отсутствии у США готовности договариваться "Москва может прибегнуть к мерам военно-технического характера".

"Военно-техническим ответом РФ" может стать размещение российских военных баз и контингента в "странах Латинской Америки, в том числе в Венесуэле", а также размещение гиперзвукового оружия на различных направлениях.

Ранее по теме


<Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование