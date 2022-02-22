Последнее обновление: 22.02.2022 11:50

Китай призвал к мирному урегулированию конфликта на Донбассе

Китайские власти считают, что после признания Россией Л/ДПР крайне важно не допустить эскалации конфликта.

Об этом сообщил во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

"Мы обращаемся к заинтересованным сторонам с призывом проявлять сдержанность. Нужно устранять разногласия путем переговоров и избежать того, чтобы произошла дальнейшая эскалация конфликта", - заявил он на брифинге, отвечая на вопрос западного журналиста, признает ли Пекин независимость ДНР и ЛНР.

По словам китайского дипломата, позиция КНР по украинскому вопросу остается неизменной. "Мы считаем, что все трения следует устранять мирным путем в соответствии с уставом ООН", - пояснил он.

Как уточнил Ван Вэньбинь, проблема Украины "имеет сложный характер в силу исторических факторов".

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