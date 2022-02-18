Посольство США в Беларуси прекращает выдачу виз

Посольство США в Беларуси сообщило о прекращении выдачи виз из-за острой нехватки кадров.

«В связи с острой нехваткой кадров из-за вынужденного сокращения штата по требованию белорусских властей консульская служба посольства в Минске с 15 февраля приостановила все визовые услуги и оказывает только экстренные услуги для американских граждан (ACS)», - говорится в сообщении посольства.

«Мы советуем лицам, нуждающимся в визовых услугах, обращаться посольства и консульства США в соседних странах и приносим извинения за неудобства», - сказано в сообщении.