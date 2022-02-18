Криптобиржа Binance принята в Ассоциацию банков России

Криптовалютная биржа Binance вступила в Ассоциацию банков России, на базе которой был создан экспертный центр по цифровым финансовым активам и цифровым валютам.

«Президиум совета Ассоциации банков России одобрил вступление Binance в ассоциацию и принял решение создать экспертный центр по цифровым финансовым активам и цифровым валютам. Цель экспертного центра - подготовка профессиональных суждений по вопросам оборота цифровых финансовых активов и цифровых валют, обеспечение рабочих органов Ассоциации банков России и ее представителей экспертно-аналитическими материалами по данной теме, обобщение и распространение международного опыта», - говорится в сообщении.

В сентябре 2020 года Роскомнадзор внес сайт Binance в реестр запрещенных, а в январе 2021 года ведомство его разблокировало.