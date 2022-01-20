Банк России будет собирать информацию об операциях россиян на зарубежных рынках криптовалют

Банк России планирует совместную работу с финансовыми регуляторами стран, в которых зарегистрированы криптобиржи, для получения сведений о совершаемых там операциях россиян с криптовалютой, следует из доклада регулятора.

«Банк России планирует совершенствовать систему регулярного мониторинга операций с криптовалютами, в том числе проводить совместную работу с финансовыми регуляторами стран, в которых зарегистрированы криптобиржи, чтобы получать информацию об операциях российских клиентов на зарубежных рынках криптовалют», - говорится в докладе.

ЦБ считает необходимым развивать мониторинг рисков, связанных с вложениями в криптовалюты. В докладе говорится, что в России распространена покупка и продажа криптовалют через криптообменники в Интернете, использующие P2P-сервисы российских кредитных организаций при переводе эквивалента фиатных денег. Часть операций российских инвесторов также может обслуживаться иностранной инфраструктурой передает ТАСС.

Для дальнейшего развития системы мониторинга Банк России отмечает возможность рассмотреть ряд шагов, в том числе организацию информационного обмена между ФНС России, Банком России и Росфинмониторингом. «Информационный обмен с ФНС России может предполагать предоставление информации о факте обладания российскими резидентами криптовалютой», - отмечает регулятор.

Также в качестве шагов для рассмотрения указывается выстраивание взаимодействия с регуляторами иностранных криптовалютных бирж, осуществляющими надзор за их деятельностью, а также доработка международных соглашений об обмене информацией для включения в них сведений об операциях российских клиентов на криптобиржах.