В России скептически относятся к использованию криптовалюты в инвестиционных целях

ЦБ РФ скептически относится к использованию криптовалюты в инвестиционных целях, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов в рамках международного банковского форума.

«Что касается покупки в инвестиционных целях, мы тоже скептически относимся к этой идее. Считаем, что это другая сущность», - сказал он. «Точно оказывать содействие в повышении доступности для российских в большинстве своем неквалифицированных инвесторов Банк России не будет», - добавил Швецов, которого цитирует ТАСС.

Он напомнил, ЦБ имеет четкую позицию, что на территории России единственным платежным средством является рубль во всех его формах.

Планируется, что закон о регулировании криптовалют Госдума РФ примет до конца этого года.