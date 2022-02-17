Премьер РБ: Украина продолжает транзит белорусских удобрений

Украина продолжает перевалку белорусских калийных удобрений и выражает готовность нарастить объемы их транзита, заявил сегодня премьер РБ Роман Головченко.

"Что касается Украины, то никаких проблем нет. Поставки удобрений через Украину как осуществлялись, так и осуществляются. Более того, украинская сторона подает сигналы о заинтересованности наращивания перевалки через свои мощности", - сказал Головченко.

По его мнению, «в Украине достаточно разумных людей, которые понимают выгоду для своей экономики от сотрудничества с Беларусью".

Головченко сообщил, что суд в Литве принял иск Беларуськалия в связи с отказом Литвы от транзита и перевалки белорусского калия.

"Как и планировали, подан иск в суд первой инстанции, он принят к рассмотрению на территории Литвы. Наши юридические консультанты оценивают, что шансов отвертеться у ответчика практически нет. Наши консультанты говорят, что шансы получить компенсацию и штраф очень высоки", - утверждает премьер.

"Мы идем дальше, и, безусловно, все остальные наши товарные позиции, которые еще идут через Клайпеду, будем переносить в другие порты», - добавил он.