Премьер Беларуси грозит Литве жестким ответом из-за остановки транзита калия

Премьер Беларуси Роман Головченко обвинил Литву в нарушении международного законодательства и пригрозил взысканием штрафов и упущенной выгоды.

«Литовская сторона перестала принимать наши поезда, которые транспортировали калий в порт Клайпеды для отгрузки. Ответные меры будут жесткими. Мы, как принято говорить, ответим симметрично. Решение принято, оно коснется железнодорожного транспорта, который следует с территории Литвы», - заявил Головченко, которого цитирует БелТА.

«Мы предложили литовским коллегам диалог по этому вопросу, дверь никогда не закрыта. Мы обратились с предложением в правовом поле провести консультации и определить дальнейшие наши взаимоотношения. По нашему мнению, Литва, приняв такое решение в одностороннем порядке, нарушила межправсоглашение о железнодорожном сообщении, не говоря о документах, которые регулируют вопросы транзита для стран, которые не имеют выхода к морю. Мы предложили вариант. Если нам не ответят, в ближайшие дни введем ответные меры", - уточнил он.

Головченко утверждает, что экономика Литвы понесет потери из-за принятого решения, в частности транспортный сектор (железные дороги, порт).

"Мы давно к этой ситуации готовились, свои поставки переориентировали. За счет более длинного логистического плеча в РФ наши производители немного потеряли в маржинальности, но она будет компенсирована ростом мировых цен. Так что мы, по сути, ничего не потеряли, потеряла экономика Литвы. Более того, мы взыщем все штрафы, которые нам полагаются за расторжение контрактов на перевозку с их стороны. Соответствующие исковые заявления поданы. Взыщем с них в том числе упущенную выгоду. Это большие суммы", - пригрозил премьер Беларуси.