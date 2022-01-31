Премьер Литвы не видит ничего драматичного в иске Беларуськалия

Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что юристы достаточно тщательно оценили риски расторжения договора "Литовских железных дорог" (ЛЖД) с белорусским производителем и экспортером удобрений "Беларуськалий".

"Самый безопасный способ расторжения договора — это всегда расторжение договора по соглашению сторон, но поскольку такого расторжения в данном случае было бы сложно ожидать, я уверена, что юристы, которые анализировали ситуацию, оценили все последствия", — сказала она на заседании фракции Партии труда в понедельник, передает Delfi.

"Другая сторона, без сомнения, по вполне понятным причинам, вероятно, будет и угрожать, и запугивать, говоря, что она обратится во все суды мира, арбитражи. В рамках тех международных соглашений и двусторонних соглашений, которые предусматривают такую возможность, мы не можем это предотвратить, но юристы достаточно хорошо оценили риски", — сказала она.

По словам Шимоните, обращение "Беларуськалия" в суд — нормальное действие, и главная проблема в этой ситуации — вопрос репутации.

"Решение комиссии, которая занимается сделками инфраструктурных компаний или инвесторов, и последующее решение правительства не первый раз обжалуются в суде, я не вижу здесь ничего драматичного. Рельсы все те же, инфраструктура та же, альтернативных железных дорог в Литве нет. Есть попытки найти другой способ перевозки этих удобрений, но все эти пути оценивает одна и та же комиссия", - сказала премьер.

"Я думаю, что основной вопрос — это вопрос репутации компании, находящейся под контролем государства, и вероятность попадания в список компаний, в отношении которых применяются санкции нашим стратегическим партнером (США)", — добавила она. "Беларуськалий", включенный в санкционный список США, обжалует в суде решение правительства о расторжении долгосрочного контракта с этой компанией на перевозку удобрений через Литву.