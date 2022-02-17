Украина обратилась в Совбез ООН из-за решения Госдумы РФ

Украина официально обратилась в Совет Безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании самопровозглашенных "республик" Донбасса.

"Призываем рассмотреть это на заседании по имплементации минских договоренностей 17 февраля", - написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter в среду, 16 февраля.

Как указал глава внешнеполитического ведомства, подобное решение "подрывает минские соглашения и мирный процесс", передает DW.

Госдума РФ 15 февраля приняла постановление о немедленном обращении к президенту РФ с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик".

За законопроект, подготовленный фракцией КПРФ, проголосовал 351 депутат, против были 16 и еще один воздержался. Аналогичный документ, подготовленный партией "Единая Россия", предусматривающий до обращения к президенту проведение Госдумой консультаций с МИД России, поддержали 310 парламентариев.