Украина расценивает признание Россией "Л/ДНР" де-юре выходом из Минских соглашений

В случае официального признания так называемых "ДНР" и "ЛНР" Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских соглашений.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Относительно возможного признания российской Думой так называемых Л/ДНР, хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины. В случае принятия решения о признании Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских соглашений со всеми вытекающими последствиями. Мы уже предупредили об этой позиции наших партнеров", - сказал министр.

Кроме того, Верховная Рада Украины сегодня приняла обращение к международным организациям и государствам с призывом не признавать самопровозглашенные образования “Л/ДНР”. Обращение поддержал 331 нардеп.

В документе ВР решительно осуждает любые попытки России признать независимость самопровозглашенных “Луганской народной республики” и “Донецкой народной республики”. Украинский парламент призывает международное сообщество не признавать возможные решения РФ, которые будут касаться "независимости" этих образований.

ВР обращается с просьбой рассмотреть вопрос правовых оснований пребывания Российской Федерации в составе постоянных членов Совета безопасности Организации Объединенных Наций и провести срочное заседание Совета безопасности ООН по эскалации конфликта на государственных границах Украины.