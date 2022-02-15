Путин сказал Госдуме повременить с признанием Л/ДНР

У минских соглашений по урегулированию на востоке Украины еще есть потенциал, так прокомментировал Путин обращение Госдумы о признании Россией самопровозглашенных Л/ДНР.

«Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все прежде всего исходя из возможностей по исполнению минских соглашений», — заявил он, выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве, передает РБК.

По его словам президента, депутаты Госдумы, призвавшие его рассмотреть вопрос о необходимости признания Л/ДНР, «так же как и в любой стране, ориентируются на общественное мнение, на мнение своих избирателей».

«Совершенно очевидно, в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону», — Путин.

Он выразил надежду, что Германия и Франция «окажут соответствующее влияние на сегодняшние киевские власти» для исполнения соглашений.

Со своей стороны Шольц подчеркнул, что возможное признание ДНР и ЛНР — это нарушение минских договоренностей. «Тогда это будет означать, что процесс прервется, это будет политической катастрофой», — считает он.

С точкой зрения канцлера ФРГ согласны в Киеве. Как указал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, «в случае принятия решения о признании ЛДНР Россия де-факто и де-юре выйдет из минских договоренностей». Верховная рада обратилась к ООН, Европейской комиссии, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, ОБСЕ и НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств, в котором осудила попытки России «легализовать независимость незаконных образований» в Донбассе.