МИД Японии отозвал дипломатов из Украины

МИД Японии объявил об отзыве практически всех дипломатов из Украины. Об этом сообщает издание NHK со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

По данным телеканала, в Киеве останутся лишь несколько дипломатов. Посольство будет выполнять лишь ограниченные функции.

Кроме того, Япония рекомендовала своим гражданам как можно скорее покинуть Украина, а тем, кто планировал поездку в страну, воздержаться от этого, передает РБК.

Как писало издание Politico со ссылкой на источники, президент США Джо Байден предупредил союзников, что Россия может вторгнуться на Украину 16 февраля. Ранее о том, что Москва может напасть на соседнюю страну в этот день, со ссылкой на источники сообщил журнал Der Spiegel.

В тот же день власти США объявили об эвакуации посольства в Киеве. Вместе с США эвакуацию объявили власти Великобритании и Израиля. Также об оптимизации штата сотрудников посольства в Киеве объявила Россия. Москва объяснила это возможностью провокации со стороны Украины или «третьих сил».