Зеленский надеется согласовать встречу лидеров нормандской четверки

Украина ожидает, что уже в ближайшее время удастся провести следующие переговоры советников “нормандской четверки” и договориться о саммите лидеров Украины, России, Германии и Франции.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, передает УНН.

“Мы обсудили последние шаги в рамках мирного урегулирования. За короткое время нам удалось провести два раунда переговоров политических советников "нормандской четверки“ в Париже и Берлине. Хочу отметить в этом контексте роль нового федерального правительства Германии и лично господина канцлера”, — заявил Зеленский.

“Важно, что мы с господином Шольцем разделяем общее видение мирного подхода. Мы ожидаем, что в ближайшее время удастся провести следующие переговоры и договориться о саммите лидеров N4“, — добавил он.

Зеленский напомнил, что завтра федеральный канцлер будет находиться с визитом в Москве.

”В разговоре в Кремле господин Шольц будет представлять немецкую позицию, но и объединенную позицию всего трансатлантического сообщества, приоритетом для которого является независимость, суверенитет и территориальная целостность Украины", — сказал он.

10 февраля в Берлине прошли переговоры советников "нормандской четверки" - Украины, России, Германии и Франции. По итогам переговоров политических советников не удалось согласовать совместный документ. Перед этим, 26 января, такая встреча состоялась в Париже.