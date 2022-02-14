Последнее обновление: 14.02.2022 11:33

Страны Балтии повторно просят у Минска разъяснений в связи с военными учениями

Литва, Латвия и Эстония повторно обратились к Беларуси с просьбой дать в соответствии с Венским документом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о повышении мер доверия в военной сфере разъяснения о военных учениях на территории Беларуси.

Об этом в воскресенье сообщило Минобороны Литвы, передает ТАСС.

"В ответ на обращение от 9 февраля в связи с российско-белорусскими военными учениями в установленный срок в 48 часов был получен ответ, однако он не содержит запрошенную информацию о масштабе маневров, используемых системах вооружений и техники, поэтому мы по данному вопросу обратились повторно с пожеланием встречи с представителями Беларуси в рамках ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Страны Балтии также отметили, что им неясен дальнейший статус участвующих в учениях российских подразделений. "В ответе не указан план возвращения этих частей к месту постоянной дислокации", - отметило оборонное ведомство.

Министр обороны Арвидас Анушаускас сообщил 9 февраля, что Литва приглашена наблюдать за завершающей фазой российско-белорусских учений. В связи с учениями Литва 7 февраля повысила уровень боеготовности своих войск. Как отмечал командующий армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, уровень оперативной готовности повышен с тем, чтобы в максимально короткие сроки отреагировать на вероятные угрозы с перемещением войск в те точки, где это может произойти.

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