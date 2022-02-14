Беларусь и Украина обменяются визитами военных атташе на проходящие вдоль границы учения

Министр обороны Украины Алексей Резников в телефонном разговоре с белорусским коллегой Виктором Хрениным договорился о посещении военными атташе учений, которые проводятся на территории двух стран.

Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Минобороны Украины.

"В целях укрепления взаимного доверия достигнута договоренность о визите атташе по вопросам обороны Республики Беларусь на Украину на мероприятия учений "Метель - 2022", а также о визите атташе по вопросам обороны Украины в Республике Беларусь на мероприятия белорусско-российских учений "Союзная решимость - 2022", - говорится в нем.

В сообщении отмечается, что Резников рассказал Хренину о ходе командно-штабных учений "Метель - 2022", подчеркнув их "оборонительный характер", передает ТАСС.

Уточняется, что руководители оборонных ведомств обсудили вопросы реализации мер по повышению доверия и открытости во время проведения военных учений вблизи государственной границы, а также "исключение возможных инцидентов и взаимное информирование о возникновении внештатных ситуаций". "Министры также договорились о продолжении контактов для развития отношений в оборонной сфере в духе добрососедства", - заявили в Минобороны.

Резников поблагодарил белорусского коллегу за открытый разговор, добавили в ведомстве.