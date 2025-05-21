Венгерские судьи обвинили Орбана в нарушении верховенства права из-за законопроекта против СМИ

Независимая группа венгерских судей считает, что запланированные премьер-министром страны Виктором Орбаном меры против правозащитных групп и СМИ нарушают принципы верховенства права. Об этом пишет Bloomberg.

В заявлении Ассоциации венгерских судей отмечается, что законопроект, обсуждение которого венгерский парламент начал на этой неделе, "нарушает нормы демократического верховенства права, в частности принцип разделения власти, право на правовую определенность и право на судебную защиту".

Законопроект направлен на ограничение деятельности СМИ, финансируемых из-за рубежа, и правозащитных групп, что, по мнению критиков, имеет целью подавить критику в адрес правительства.

Законопроект, который, по словам правительства, повысит "прозрачность" и "укрепит" суверенитет Венгрии, несовместим с конституцией, считают судьи, которые также заявили, что он нарушает право на свободу объединения и право на справедливое судебное разбирательство.

"Такие законодательные изменения не только подрывают доверие общественности к судебной власти и ее эффективности, но и угрожают стабильности и существованию демократической институциональной системы", – заявила ассоциация.

20 мая более 80 редакторов ведущих европейских СМИ подписали петицию с призывом отменить такое планируемое законодательство Венгрии.

В правительстве Венгрии, в свою очередь, не скрывают, что связывают свою инициативу с Украиной и противодействуют так называемой "украинской пропаганде".

Орбан прибегнул к очередной атаке на гражданское общество менее чем за год до парламентских выборов, где "Фидес" может уступить оппозиционной партии "Тиса" во главе с Петером Мадяром.