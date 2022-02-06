Северная Корея атакует криптобиржи ради денег на ядерное оружие

Северная Корея на протяжении всего прошлого года продолжала развитие программ в области ядерного оружия и баллистических ракет, а кибератаки на криптовалютные биржи стали для Пхеньяна важным источником дохода.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выдержки их конфиденциального доклада ООН.

Доклад был подготовлен независимыми наблюдателями за действием санкций в отношении КНДР. 4 февраля его представили профильному комитету Совбеза ООН, передает РБК.

«Хотя сообщений о ядерных испытаниях или пусках МБР (межконтинентальных баллистических ракет — РБК) не поступало, КНДР продолжала развивать свои возможности по производству ядерных расщепляющихся материалов», — сказано в докладе.

Согласно выдержкам из доклада, КНДР «продолжала искать материалы, технологии и ноу-хау за рубежом», необходимые для развития инфраструктуры ядерных и баллистических ракет. Пхеньян «заметно ускорил» ракетные испытания, указывает Reuters.

Независимые наблюдатели также подсчитали, что в период с 2020 по середину 2021 года в результате кибератак из КНДР как минимум с трех криптовалютных бирж в Северной Америке, Европе, а также Азии было похищено более $50 млн.

Помимо этого, в докладе говорится, что продолжает ухудшаться гуманитарная ситуация в КНДР, что может быть следствием коронавирусных ограничений в стране.