Власти Беларуси завели уголовное дело на Павла Латушко за взятку

Департамент финансовых расследований Беларуси сообщил об уголовном деле в отношении Павла Латушко за взятку, полученную якобы еще в 2012 году.

В сообщении ведомства утверждается, что белорусский оппозиционер, а на тот момент министр культуры РБ получил 10 тыс. долларов от одного из руководителей белорусской киновидеокомпании.

«…в ходе проверочных мероприятий от одного из руководителей белорусской компании, занимающейся производством кино- и видеопродукции, поступила явка с повинной о передаче в 2012 году взятки занимавшему на тот момент должность Министра культуры Латушко П.П. в размере 10 000 долларов США. В результате был благоприятно решен вопрос о включении соответствующего кинопроекта в план финансирования производства фильмов на 2012-2013 годы», - говорится в сообщении.

«Необходимо отметить, что данная компания не была признана победителем республиканского конкурса кинопроектов и не могла быть включена в план производства фильмов за счет средств бюджета. В последующем Департаментом по кинематографии Министерства культуры с данной компанией был заключен договор и произведено финансирование производства кинопроекта. По факту получения взятки Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля в отношении Латушко П.П. возбуждено уголовное дело..», - отмечается в сообщении.