Минздрав РБ прочит спад новой волны коронавируса через 1,5-2 месяца

Новая волна коронавируса в Беларуси пойдет на спад через 1,5-2 месяца, заявила заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Елена Гасич в эфире белорусского ТВ.

«По опыту стран, которые уже проходят эту эпидемию, вероятнее всего, это будет полтора-два месяца. Но во многом это зависит еще и от каждого из нас. Впервые вариант омикрон в нашей стране мы нашли в конце декабря прошлого года. Стало понятно, исходя из опыта всех стран мира, где вирус уже был выявлен, что у нас тоже будет такое же быстрое распространение. Сегодня мы вошли в волну распространения эпидемии, и этим обусловлено большое количество новых случаев», - сказала Гасич.

«Если говорить о коронавирусе, примерно 90% новых случаев приходится на вариант омикрон по Минску. Все равно у нас остается циркуляция дельты», - сказала заведующая лабораторией. – «Ни одна страна на сегодня не сообщила о том, что омикрон на 100% заместил ранее циркулирующую дельту. Конечно, у нас есть и грипп, которого не было в прошлом сезоне, эти случаи начали регистрироваться с ноября».

«Вирус поражает в первую очередь верхние дыхательные пути, не затрагивая клетки легких, но он способен очень быстро распространяться и уходить от иммунного ответа, чем обусловлены случаи заболевания у вакцинированных людей. Но, безусловно, это относительно легкое течение у вакцинированных людей», - рассказала Гасич.