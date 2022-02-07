Последнее обновление: 07.02.2022 18:11

В Беларуси сформированы выездные бригады стоматологов

В Беларуси созданы выездные бригады для оказания неотложной стоматологической помощи гражданам с Covid-19.

«Выездные бригады созданы в каждом регионе и в городе Минске и оказывают неотложную помощь взрослым и детям болеющим Covid-19. Например в Минске, для вызова бригады для взрослого необходимо обратиться в районную поликлинику, информация о пациенте передаётся в регистратуру 3-ей городской стоматологической поликлиники, чьи медики окажут помощь пациенту на дому», - говорится в сообщении ведомства.

Стоматологическую помощь детям окажут врачи «4-ой городской детской клинической больницы».

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