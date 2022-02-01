Минздрав РБ разрешил ставить диагноз «COVID-19» без проведения ПЦР-тестирования

Минздрав РБ разрешил врачам устанавливать диагноз «инфекция COVID-19» при наличии клинических и/или рентген-томографических данных без проведения обязательного ПЦР-тестирования или антиген-тестирования на амбулаторном этапе.

Исключение составляют те случаи, когда требуется госпитализация пациента в стационар, следует из приказа Минздрава №108 от 31 января 2022 года.

«Согласно дозорным исследованиям белорусских эпидемиологов, сейчас превалирует вирус SARS-CoV-2. Как отмечают специалисты, результат лабораторного теста на COVID-19 никак не сказывается на лечении. Этиотропного лечения от коронавирусной инфекции как такового нет. Если заболевание протекает в легкой форме, то пациент находится на лечении в домашних условиях. Он соблюдает все рекомендации врача, в том числе - обильное питье, использование парацетамола при повышении температуры и обычное симптоматическое лечение. Если медработники устанавливают диагноз пневмония, то соответственно ее и будут лечить», - говорится в комментарии Минздрава.

«Данная норма принята с целью снижения риска заражения острыми респираторными инфекциями, в том числе инфекцией COVID-19, при посещении амбулаторно поликлинических организаций», - также сказано в сообщении.

Впрочем, логика принятого решения скорее говорит в пользу того, что теперь бесплатные ПЦР тесты будут делать только госпитализируемым пациентам. Всем остальным придется делать платные тесты.