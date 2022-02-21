Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 887582 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 21 февраля 2022 года выросло до 887582 человек, число смертей от COVID-19 увеличилось на 14 до 6375 человек.

Выздоровели 873353 (выписаны +544) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6375 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 4365 человек (26,77% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12311853 (+12087) теста на коронавирус.