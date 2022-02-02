Министр здравоохранения Беларуси: Смысла проводить ковид-тестирование нет

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич призвал население страны не паниковать и объяснил отказ проводить ковид-тестирование на амбулаторном этапе фразой «смысла нет».

Внятного ответа от чиновника не прозвучало, почему, начиная со вторника, врачи на приеме одномоментно перестали выдавать направление на тестирование.

«Это (отмена тестов – ред.) тоже не новая практика, но она уже показала свою эффективность. Давайте вспомним: наступал эпидсезон, наши доктора всегда ставили ОРВИ, ОРЗ. А потом внезапно начали всем ставить грипп. Потому что когда проводятся дозорные исследования и мы видим, что количество выявленных вирусов гриппа становится больше, чем других, мы говорим: коллеги, наступил грипп. Поэтому всем, имеющим признаки инфекционного заболевания, выставляется диагноз "грипп". Тем более что это ни в коей мере не влияет на алгоритм лечения», - сказал министр, давая понять, что теперь всем будут ставить диагноз COVID-19 на основании внешних признаков.

«Поэтому сейчас на амбулаторном этапе практически все с признаками вирусного заболевания являются носителями нового штамма. Смысла проводить тестирование нет. Но если наступает осложнение и врач понимает, что пациенту нужно стационарное лечение, он обязательно сделает тест», - добавил чиновник.

Он также утверждает, что в поликлиниках больше нет очередей.

«В этот понедельник стал заметен всем крупным городам взрывной рост обратившихся за амбулаторной помощью. Это было связано, в том числе с выходными, когда люди находились дома - количество заболевших накапливалось. Но вчера и сегодня мы провели видеоконференцию с регионами и видим, что количество обратившихся в поликлиники примерно в 2,5 раза меньше, чем в понедельник», - утверждает министр.

По его словам, в связи с омикроном «незначительный» рост госпитализаций по сравнению с осенним пиком составил 30%/

«Это мы тоже прогнозировали, потому что новый штамм, как правило, не несёт за собой тяжёлых случаев. Поэтому перегрузки стационарного звена не ожидается, но мы готовы и в плане медикаментов, и в плане кислородных точек. Призываю не паниковать. Если мы вспомним эпидемии гриппа прошлых лет, то тогда тоже к помощи врачам привлекались студенты, интерны - им давалось право для выписки больничного, что мы и сделали», - говорит министр здравоохранения.

По его словам, ведомство угадало со всеми прогнозами.

«Мы прогнозировали взрывной рост заболеваемости ковидом в связи с новым штаммом "Омикрон". Судя по исследованиям, он замещал "Дельта-штамм" и вытеснил вирусы гриппа, которые были ещё актуальны недели две назад. Мы даже назвали этот процесс твиндемией – одномоментной циркуляцией гриппа и ковида», - рассуждал чиновник.

Ничего из сказанного не объясняет причину отмены ковид-тестирование, разве что отсутствие денег в бюджете и самих тестов. Теперь подтвердить заражение коронавирусом гражданин РБ может только с помощью платного теста или загремев в больницу в полусознательном состоянии с температурой от 39 – ниже скорая даже не поедет…