США и Словакия подписали спорный военный договор

США и Словакия заключили в Вашингтоне в четверг, 3 февраля, соглашение о военном сотрудничестве.

Подписи под документом поставили госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Словакии Ярослав Надь и глава словацкого МИДа Иван Корчок.

Этот договор позволит США расширить военное присутствие в Словакии, в частности, путем модернизации военных аэродромов Малацки-Кухиня и Слиач. Для вступления документа в силу требуется его ратификация словацким парламентом и утверждение президентом страны.

Заключение военного договора вызвало неоднозначную реакцию в Словакии, где прошли акции протеста. Критики заявляют, что он может привести к утрате суверенитета республики и нарушению силами США словацкого законодательства, передает DW.

"Это соглашение основано на сотрудничестве и уважении", - заявил Блинкен на церемонии подписания, осудив распространение "дезинформации" о содержании сделки.

"Оно было подготовлено Словакией совместно с США, в качестве полноправных и суверенных партнеров, и в интересах обоих правительств оно представляет интересы народов обеих стран", - сказал он. Глава Госдепа отметил, что США не будут создавать в Словакии свои постоянные военные базы или на постоянной основе размещать в стране американские войска.

По условиям договора, Соединенные Штаты профинансируют модернизацию двух военных аэродромов, которые останутся в собственности словацкого правительства, но которыми американские военные смогут бесплатно пользоваться.