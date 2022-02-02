США не хотят конфронтации с Россией, но особых компромиссов не будет

Испанская газета El País опубликовала полный текст ответов США и НАТО по предложенным Россией в декабре гарантиям безопасности.
Речь идет о двух документах на английском языке: ответе альянса на четырех страницах и ответе Вашингтона на пяти страницах, сообщает РБК.
В ответе со стороны США сказано, что Соединенные Штаты готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине, а также начать диалог по вопросам контроля за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности. Кроме того, США готовы:
- обсудить с Россией меры укрепления доверия при проведении учений в Европе;
- воздержаться от размещения ядерного оружия в Восточной Европе;
- начать диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии;
- продолжить работу в рамках Совета Россия-НАТО;
- продолжать обсуждение вопросов безопасности и их интерпретации со стороны России;
- дать доступ российским инспекциям к объектам ПРО в Румынии в обмен на осмотр российских объектов;
- включить новые виды ядерных систем в дальнейшие соглашения по контролю над вооружениями;
- рассмотреть дополнительные меры по предотвращению инцидентов с Россией на море и в воздухе.
«Позиция правительства США заключается в том, что прогресс по этим вопросам [разоружения и двустороннего доверия] может быть достигнут только в условиях деэскалации угрожающих действий России в отношении Украины», — сказано в ответах со стороны США.
Американцы также отметили, что именно Россия нарушила доверие, лежащее в основе сотрудничества двух стран, и «бросила вызов основополагающим принципам глобальной и евроатлантической архитектуры безопасности». Кроме того, Вашингтон предупредил, что дальнейшее наращивание Россией своих военных сил или агрессия против Украины приведет к аналогичным шагам со стороны США и их союзников.
При этом НАТО в своих ответах заявило, что не хочет конфронтации с Россией, но не пойдет на компромисс по принципиальным для себя вопросам. «НАТО не добивается конфронтации. Но мы не можем пойти на компромиссы по принципам, на которых основываются наш альянс и безопасность в Европе и Северной Америке, и мы не пойдем», — сказано в документе.
Также Североатлантический альянс предложил:
- возобновить исполнение Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ);
- воздержаться от испытаний противоспутникового и гиперзвукового оружия;
- возобновить работы представительств в Брюсселе и Москве и продолжать использование существующих военных каналов коммуникаций.