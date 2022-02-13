Байден: США готовы к любым сценариям по Украине

Президент США Джозеф Байден и российский лидер Владимир Путин провели телефонные переговоры.

Байден ясно дал понять Путину, что, хотя Соединенные Штаты "по-прежнему готовы к дипломатическим действиям в полной координации" со своими союзниками и партнерами, Вашингтон "в равной степени готов и к другим сценариям", указали в Белом доме по итогам беседы.

Американский лидер четко заявил, что если Россия предпримет дальнейшее вторжение в Украину, Соединенные Штаты и их союзники "дадут решительный ответ", причем Москве придется столкнуться "с быстрыми и серьезными" издержками.

Джозеф Байден повторил, что дальнейшее вторжение России в Украину приведет "к масштабным человеческим страданиям и снизит авторитет России".

Беседе Путина и Байдена предшествовали 12 февраля контакты по линиям глав оборонных и внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов.

Кроме того, ранее в тот же день состоялись длительные телефонные переговоры Путина с главой французского государства Эмманюэлем Макроном. По данным французского телеканала Europe1, они продолжались 1 час 40 минут.

Как указали в пресс-службе Елисейского дворца, Макрон сообщил своему собеседнику об "озабоченности своих европейских партнеров" и союзников в связи с сообщениями о якобы близящемся вторжении России в Украину. Президент Франции заявил российскому лидеру, что искренний диалог "несовместим с эскалацией" вокруг Украины.