США передали ответ на требования РФ о "гарантиях безопасности"

США отвергли требование России о предоставлении гарантий непринятия Украины в состав НАТО, говорится в ответе США на требования Москвы по вопросам безопасности в Европе.

США дали ясно понять, что "речь идет об основополагающих принципах, которые мы обязались защищать", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Вашингтоне в среду, 26 января, передает DW.

По словам Блинкена, к этим принципам относятся суверенитет и территориальная целостность Украины, а также право государств самостоятельно выбирать себе альянсы. "Двери в НАТО открыты и останутся открытыми", - подчеркнул госсекретарь.

Примерно за час до официального заявления госсекретаря США стало известно, что американской посол в Москве Джон Салливан передал письменный ответ на российские требования о "гарантиях безопасности". Передача документа состоялась в ходе встречи Салливана с замглавы МИД РФ Александром Грушко в среду, 26 января, сообщило российское внешнеполитическое ведомство на своем сайте.

"26 января заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко принял посла США в Москве Джона Салливана по его просьбе. В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности ", - говорится в сообщении.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил на пресс-конференции в Вашингтоне, что в ответе США содержатся предложения о взаимных мерах по обеспечению прозрачности касательно размещения сил на территории Украины. Он подчеркнул, что и Россия, и Украина вправе сами выбирать, членами каких альянсов они желают быть.

По словам американского госсекретаря, США позаботятся о том, чтобы глобальные энергетические поставки не были нарушены в случае российского вторжения в Украину. Он также сообщил, что посольство США в Украине останется открытым.