Совбез ООН сегодня обсудит российскую угрозу

В понедельник в 10:00 по восточноамериканскому времени (в 18:00 – по минскому) Совбез ООН собирается в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на срочное заседание для обсуждения поведения России, которое несет угрозу, и наращивания войск на границах Украины и в Беларуси.

Как ередаетп собственный корреспондент Укринформа в Нью-Йорке, запрос на проведение заседания после консультаций с Украиной и партнерами из Совбеза Соединенные Штаты направили Норвегии – государству, которое председательствует в январе в СБ.

Ожидается, что секретариат ООН предоставит Совбезу информацию о ситуации вблизи границ Украины, также будет заслушано объяснение России по этому поводу. Для участия в заседании приглашена Украина. Каждая из стран-членов Совета безопасности выскажет свою позицию по этому вопросу.

«Совбез должен полностью сосредоточиться на этом вопросе, и мы надеемся на откровенное и целенаправленное обсуждение его в понедельник», - подчеркнула постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, акцентировав на том, что он имеет решающее значение для международного мира и безопасности.

Россия должна объяснить "чрезмерное наращивание военной мощи возле границ Украины и другие угрозы и действия по дестабилизации", заявил ранее высокопоставленный представитель Администрации США. При этом он отметил, что Россия может пытаться дезинформировать членов Совбеза.

В то же время сообщалось, что Россия как страна, которая занимает место Советского Союза в Совбезе ООН, может вынести на голосование включение этого вопроса в повестку дня, пытаясь заблокировать его рассмотрение.

Согласно статье 27 устава ООН «решения Совета безопасности по вопросам процедуры считаются принятыми, когда за них поданы голоса девяти членов Совета» (всего в Совбезе - 15 членов).