НАТО приводит войска в боеготовность из-за напряженности вокруг Украины

НАТО приводит войска в боеготовность и направляет дополнительные силы и вооружения в восточноевропейские страны в связи напряженностью вокруг Украины.

Истребители, военные корабли и солдаты призваны усилить «средства сдерживания и обороны» НАТО в связи с поведением России, которая «продолжает наращивание сил в Украине и близ нее», говорится в заявлении блока, опубликованном в понедельник, сообщает finanz.ru

Дания отправляет фрегат ВМФ в Балтийское море и планирует разместить четыре истребителя F-16 в Литве в рамках «поддержки долгосрочной миссии НАТО в регионе».

Испания отправляет корабли для усиления военно-морских сил НАТО и рассматривает возможность размещения истребителей в Болгарии. Франция «выразила готовность» отправить войска в Румынию под командование блока.

Нидерланды отправляют два истребителя F-35, а также приводят в боеготовность корабли и сухопутные силы в рамках группировки реагирования НАТО. США также дали понять, что рассматривают возможность усиления военного присутствия на восточном фланге, перечисляет НАТО.

По данным The New York Times, администрация Джо Байдена обдумывает отправку в Восточную Европу контингента численностью до 5 тысяч солдат, который может быть увеличен в 10 раз в случае необходимости.

По словам источников NYT, Пентагон предложил Байдену несколько сценариев развития ситуации, переброска войск включена в один из них. Президент США, как ожидается, примет решение на текущей неделе.

Источник Reuters в Белом доме отказался подтвердить предполагаемую численность контингента, но сказал: «Мы разрабатываем планы и консультируемся с союзниками, чтобы определить возможные варианты действий».

Бельгийская армия в связи с ситуацией вокруг Украины готовится к "сценариям конфликта", заявил начальник вооруженных сил страны адмирал Мишель Хофман.

«Нынешняя неопределенность столь высока, что нужно готовиться к миссиям коллективной обороны, то есть к ситуациям конфликта высокой интенсивности», - сказал в интервью газете La Libre Belgique.