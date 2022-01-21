Британские десантники готовы эвакуировать дипломатов из Украины

Спецподразделение вооруженных сил Великобритании Специальная авиадесантная служба (SAS) готова эвакуировать официальных представителей британских структур на Украине в случае вторжения России, пишет Daily Express.

По данным таблоида, члены SAS получили распоряжение быть готовыми в любое время вывезти дипломатов и других представителей страны.

Решение о проработке стратегии эвакуации было принято после заявления министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. По его словам, «крайне маловероятно», что британские войска будут сражаться с российскими на Украине. Британские военные совместно с польскими, американскими и канадскими военнослужащими занимаются обучением и консультированием украинских ВС.

Бóльшая часть британских войск дислоцируется в Яворове Львовской области и направится к польской границе, рассказали источники издания. В том же направлении будет двигаться небольшая группа штабных офицеров в Киеве.

Решение об эвакуации будет принимать начальник отдела совместных операций генерал-лейтенант Чарли Стрикленд, штаб которого занимается оценкой развития событий, передает РБК.

18 января официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия подготовилась к эвакуации семей дипломатов с Украины в конце декабря — начале января.

Как писала The New York Times со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ), сотрудникам российских дипломатических представительств было приказано подготовиться к отъезду. Так, 5 января страну покинули 18 человек, по большей части это дети и жены дипломатов. Еще около 30 человек уедут в ближайшее время, добавил источник. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокацией заявление Белого дома о планах России «эвакуировать» дипломатов и их семьи с Украины.