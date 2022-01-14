США допускают попытку России с помощью саботажа вторгнуться в Украину

Разведка США имеет данные о том, что Россия намерена «сфабриковать» предлог для «вторжения» в Украину, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга.

«Наше разведывательное сообщество обрабатывает данные о том, что Россия ведет работу, чтобы сфабриковать повод для вторжения, включая саботаж и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на востоке Украины», — сказал он, указав, что об этом говорил госсекретарь Энтони Блинкен.

Салливан напомнил, что США «видели это в 2014 году». Он также отметил, что США будут готовы озвучить данные о российском «сценарии» в отношении Украины в ближайшие сутки.

По его словам, угроза «вторжения» России на территорию Украины «остается высокой», хотя разведка США пока не пришла к определенному мнению относительно намерений Москвы.

Салливан отметил, что в случае военной агрессии России в отношении Украины Вашингтон готов усилить оборону своих союзников в Восточной Европе.

«Мы четко заявили как России, так и публично о некоторых других вариантах, и они включают изменения в вооруженных силах и потенциале, которые США и НАТО развернут для союзников на восточном фланге, чтобы усилить и укрепить надежность обороны союзников на их территории», — пояснил он.

Кроме того, США «существенно усилят» поддержку, которую они сейчас оказывают Украине, предупредил помощник президента США.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон выступает за дипломатическое решение украинского вопроса, однако, если Москва решит пойти другим путем, США «ответят соответствующе».