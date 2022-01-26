«Единая Россия» предложила поставить оружие Л/ДНР

Глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев обратился к руководству России с просьбой оказать помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР, поставив военную продукцию.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Telegram-канал партии.

«Обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности их граждан», — заявил он.

По его словам, страны НАТО продолжают «накачивать» Украину западным летальным оружием и это не может не беспокоить Россию. «Это большая опасность, это подготовка к боевым действиям, не иначе», — отметил Васильев.

Ранее 26 января с аналогичным предложением выступил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Он также отметил, что оружие необходимо самопровозглашенным республикам для повышения обороноспособности и сдерживания «военной агрессии» Украины.

Предложения о поставке вооружений в Донбасс звучат на фоне ожидания письменного ответа США по предложенным Москвой гарантиям безопасности. Встречи по этой теме между Россией, США и НАТО в середине января прошли безрезультатно. Москва тогда настаивала на исключении возможности членства Украины в альянсе. В НАТО заявили, что не пойдут на это. В то же время генеральный секретарь альянса накануне указывал, что организация направит России письменный ответ на ее предложения на этой неделе.