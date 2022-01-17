Кремль заявил о вторжении НАТО в Украину и начал переброску «Искандеров»

НАТО вторгается на территорию Украины, и Россия больше не может этого терпеть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью CNN в воскресенье.

«Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного», - сказал он, добавив, что такое поведение североатлантического альянса подвело отношения к «красной черте».

По слова Пескова, именно поэтому российские силы находятся вблизи границы с Украиной и будут там оставаться, сообщает finanz.ru.

«Мы считаем необходимым держать там войска из-за очень напряженной ситуации», - сказал он, уточнив, что речь идет о «различных учениях НАТО», полетах истребителей и шпионов самолетов, а также продвижении инфраструктуры блока к российским рубежам.

«Мы не говорим о военных действиях. Это вам нужно понять: никто никому не угрожает военными действиями», - заверил Песков, оговорившись, что Москва будет вынуждена «принять контрмеры», если Запад откажется выполнять российские требования. Среди них - нерасширение НАТО и неразмещение на территории Украины наступательных вооружений.

«Если вы нам это скажете, то нам придется что-то делать», - сказал Песков.

Сосредоточив вблизи украинских границ 100-тысячную группировку войск, Россия усиленно перебрасывает туда тяжелые вооружения из Восточного военного округа, в том числе ракетные. Как пишет Conflict Intelligence Team, комплексы 9К720 «Искандер-М» были замечены 11 и 13 января на железнодорожных станциях в Свердловской области и на Дальнем Востоке.

Ссылаясь на косвенную информацию из открытых баз данных CIT установил, что составы выехали со станции Дивизионная в Улан-Удэ и со станции Биробиджан-2, неподалеку от которых дислоцируются 103-я и 107-я ракетные бригады соответственно. Эти соединения, имеющие на вооружении «Искандеры», входят в состав 36-й и 35-й общевойсковых армий.

При этом переброска ОТРК «Искандер-М» не является чем-то новым, напоминает CIT: весной прошлого года их уже замечали в Воронежской области. Предположительно это были комплексы 119-й ракетной бригады из состава 41-й общевойсковой армии, которую в это время перебрасывали на полигон «Погоново» южнее Воронежа.

Минобороны объяснило переброску на запад частей и соединений ВВО «внезапной проверкой» для подготовки к учениям «Восток-2022», невзирая на то, что до их старта остается еще больше 8 месяцев.

Группировка, размещенная в граничащих с Украиной областях, увеличивается: в настоящий момент около 10 тысяч солдат в боеготовности направляются к границам с Дальнего Востока, говорит Конрад Музыка, глава Rochan Consulting.

Численность военных, потенциально готовых к боям, в четыре раза превышает обычно размещенные там силы, но поддерживать эту армию в полях больше нескольких месяцев будет невозможно, говорит Музыка: «Мы определенно увидим продолжение размещения российских войск близ границы, и мы по-прежнему не знаем, чем это закончится».