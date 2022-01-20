Китайская армия заявила о незаконном вхождении эсминца США в воды КНР

Эсминец США с управляемыми ракетами Benfold незаконно вошел в территориальные воды Китая возле архипелага Сиша (китайское название Парасельских островов, их принадлежность оспаривают Китай и Вьетнам).

Об этом сообщил представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли, сообщает РБК со ссылкой на китайское Минобороны.

По его словам, военно-морские и военно-воздушные силы НОАК вели наблюдение за судном, а также сделали предупреждение о необходимости покинуть регион.

Цзюньли отметил, что действия США серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая. Этот случай, подчеркнул он, является доказательством гегемонии Соединенных Штатов в судоходстве и милитаризации Южно-Китайского моря.

Представитель Южной зоны НОАК указал, что Китай потребовал прекращения подобных провокационных действий со стороны США и пригрозил последствиями.

В июле прошлого года военные Китая сопроводили и «вытеснили» эсминец Benfold из акватории Южно-Китайского моря. Тогда судно без разрешения правительства КНР также вошло в территориальные воды страны в районе архипелага Сиша, заявляли в НОАК. Власти КНР выразили протест из-за действий США.