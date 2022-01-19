Эрдоган хочет помирить Путина и Зеленского

Турция готова сыграть свою роль в деэскалации отношений России и Украины: президент Реджеп Эрдоган пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в свою страну, чтобы «уладить разногласия».

Об этом заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

Выступление Калына прозвучало на онлайн-вебинаре под названием «Напряженность между Россией и Украиной: что поставлено на карту для Европы и НАТО?», организованном фондом Circle, передает РБК.

«Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между Россией и Украиной», — сказал Калын.

По его словам, президент Эрдоган разговаривал как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским.

«На самом деле, он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях», — сообщил представитель президента Турции.

Он также уточнил, что Эрдоган «в ближайшие несколько недель отправится на Украину для переговоров с Зеленским».

Калын добавил, что «Турция готова сыграть любую роль, чтобы снизить напряженность в отношениях между Россией и Украиной».

«И мы делаем это как Турция, как дружественная страна как России, так и Украине, но также и как союзник по НАТО», — отметил Калын.