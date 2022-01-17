Рост ВВП Беларуси по 2021 года составил 2,3%

ВВП Беларуси за 2021 год в текущих ценах составил 173,2 млрд. рублей и вырос на 2,3% к уровню 2020 года, сообщил Белстат.

Назвать успехом или просто нормой данный показатель никак нельзя по целому ряду причин.

Во-первых, это небольшой рост к по отношению к заниженной базе 2020 года, которую пришлось уронить из-за нагрянувшего в первой половине года коронавируса и массовых протестов, стартовавших с августа 20 года.

Во-вторых, позапрошлогодний ВВП серьезно просел из-за отсутствия поставок российской нефти в первом квартале на фоне разногласий между властями РБ и РФ из-за ценообразования на поставляемую российскую нефть.

В-третьих, ВВП 20 года пострадал от низких мировых цен на основные статьи белорусского экспорта – нефтепродукты и удобрения.

В-четвертых, начавшие работать в 2021 году «неработающие» санкции были полностью нивелированы мировой ценовой конъюнктурой, благоприятствовавшей белорусским властям: серьезный рост цен на калий, двойной рост цен на нефтепродукты, 30% рост цен на сельхозпродукцию.

Но несмотря на выросший спрос на перечисленную линейку экспорта, всё, чего смогло достичь правительство Романа Головченко в стране, ни разу не уходившей на коронавирусный карантин – это 2,3%.

Индекс-дефлятор ВВП в 2021 году по отношению к предыдущему году составил 113,1%.

В 2020 году ВВП Беларуси снизился на 0,9%.