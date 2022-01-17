Президент Сербии озвучил итоги референдума по изменениям в Конституцию

Почти 60,5% участников референдума в Сербии поддержали идею внесения поправок Конституцию страны.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич после обработки 97% бюллетеней, передает РБК.

Против внесения изменений, по предварительным данным, высказались 39,5% участников голосования. Еще примерно 1% голосов признали недействительными. Явка на референдуме составила примерно 30%.

Конституционный референдум в Сербии состоялся 16 января и проходил с 7.00 до 20.00 по местному времени более чем на 8 тыс. избирательных участков на территории Сербии, кроме Косово и Метохии. Право отдать свой голос было более чем у 6,5 млн избирателей. Власти Косово отказались проводить референдум в районах, где проживают сербы.

В рамках голосования гражданам предлагали дать ответ на вопрос: «Согласны ли вы с подтверждением акта об изменении Конституции Сербии?» Документ касается выборов судей во инстанции, от основных вплоть до Конституционного суда. Кроме того, в стране, согласно поправкам, сформируют Высокий совет судей (ВСС), куда войдут шесть делегатов от судей и четыре опытных юриста. Последних должны избрать парламент и председатель Верховного суда. Орган будет самостоятельно утверждать судей на должности. Похожим образом будут формировать Высокий совет прокуроров, который наделят такими же полномочиями. До этого судьи и прокуроры избирались парламентом.

Посольства западных стран призывали сербов прийти на референдум и поддержать реформы. По мнению дипломатов, реформы помогут Сербии быстрее интегрироваться в ЕС.

До этого сербский парламент отменил требование о минимальной явке в 50% для того, чтобы референдум признали состоявшимся. Согласно новым положениям законодательства, теперь для этого требуется простое большинство голосов.