Власти Казахстана сообщили число погибших во время протестов

Генпрокуратура Казахстана оценила число людей, погибших во время массовых протестов, которые произошли в стране в начале месяца: не менее 225 человек.

Соответствующее заявление начальника службы уголовного преследования Генпрокуратуры Казахстана Серика Шалабаева, в субботу, 15 января, передает DW.

"Во время чрезвычайного положения в морги были доставлены 225 погибших. Часть из них - это вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах. В числе погибших 19 полицейских и военных. К сожалению, жертвами актов терроризма стали и мирные граждане", - передает издание слова Шалабаева.

Сколько именно мирных жителей погибло во время протестов и последовавших за ними беспорядков в Казахстане, он не уточнил.

По словам Шалабаева, "всего по Казахстану 4578 потерпевших, из них 4353 ранено, в том числе 3393 - сотрудники силовых ведомств".

Между тем представитель Минздрава Казахстана Асель Артакшинова сообщила, что 175 человек скончались в медицинских учреждениях. В общей сложности за медицинской помощью, по ее словам, обратились 2677 пострадавших в ходе протестов.