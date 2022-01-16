В Казахстане начали снимать таблички с именем Назарбаева

В городах Казахстана, где всколыхнули массовые протесты, с жилых домов и зданий организаций начали снимать таблички, где упоминается имя бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на “КазТАГ”.

Издание отмечает, что мраморные таблички на русском и казахском исчезли у здания Фонда Нурсултана Назарбаева.

В зале полиции Алматы сняли цитатой бывшего президента и поместили туда фотографию с совещания при участии действующего президента Касым-Жомарта Токаева.

Кроме того, в субботу стало известно, что два зятя Назарбаева покидают руководящие посты в крупных компаниях. В частности прекращены полномочия председателя правления АО "КазТрансОйл" Димаша Досанова и председателя правления АО "Национальная компания "QazaqGaz" Кайрата Шарипбаева, сообщил госфонд "Самрук-Казына".

Досанов является мужем младшей дочери Нурсултана Назарбаева - Алии, Шарипбаев, по данным некоторых СМИ, состоит в неофициальном браке со старшей дочерью первого президента Казахстана - Даригой.