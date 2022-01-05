Протестующие захватили аэропорт Алма-Аты

Демонстранты захватили аэропорт Алма-Аты, со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщил портал Orda.kz.

По предварительным данным, в аэропорту находятся около 45 протестующих. С их приходом сотрудники покинули аэропорт. Пассажиров в терминале не было, их заранее эвакуировали.

«Вывели их через 11-е ворота. Как раз в тот момент прилетел самолет. Военные покинули аэропорт, но мы не знаем, когда они ушли. Их сейчас там нет. Сотрудники аэропорта своими силами эвакуировали пассажиров», — сказали в пресс-службе аэропорта, передает РБК.

Между тем, госкомпания "Белавиа" сообщила, что рейс из Минска в Алматы пока не отменен, но пассажиры могут бесплатно изменить дату вылета.

"Изменение даты вылета по всем авиабилетам, оформленным на прямые рейсы "Белавиа", вылетающие из Минска в пункты Казахстана и обратно по 10 января включительно, может быть произведено без взимания дополнительной оплаты в пределах одного класса обслуживания на прямые рейсы авиакомпании, вылетающие в/из Казахстана по 31 января включительно", - говорится в сообщении Белавиа.