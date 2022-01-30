Токаев отклонил международное расследование событий в Казахстане

Спустя почти месяц после массовых акций протеста в Казахстане, в ходе которых были убиты не менее 225 человек, глава государства Касым-Жомарт Токаев отклонил предложение провести международное расследование случившегося.

"Я не считаю необходимым проводить такое расследование, справимся сами", - заявил он в субботу, 29 января, в интервью государственному телеканалу "Хабар24", передает DW.

С требованиями провести независимое расследование произошедшего ранее выступили Европейский парламент и международные правозащитные организации. В резолюции Европарламента, принятой 20 января, решительно осуждались "массовые акты насилия, последовавшие за мирными протестами", и "подстрекательская риторика президента Токаева", объявившего всех протестующих, в том числе и мирных, - "террористами".

В интервью глава государства заявил, что эта резолюция - "рекомендательная", "не носит обязательного характера" и назвал ее "необъективной и преждевременной". В создании резолюции Токаев обвинил "лоббистов", работающих "по заказу людей, которые когда-то покинули Казахстан", а собственный приказ стрелять по протестующим на поражение Токаев оправдал "интересами государства и безопасности граждан".