Правительство Украины предлагает штрафовать за отрицание российской агрессии

В Украине правительство предлагает ввести административную ответственность для политиков, публично отрицающих вооруженную агрессию России против Украины.

Два соответствующих законопроекта в четверг, 9 декабря, были одобрены на заседании кабинета министров и будут отправлены на рассмотрение Верховной рады.

Как подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, предлагаемые меры будут направлены как на украинских, так и на зарубежных политических деятелей, сообщает DW.

"Все наши и иностранные политики, рассказывающие о якобы гражданской войне в Украине, о "неукраинском" Крыме, должны нести за это ответственность", - приводит слова Шмыгаля агентство "Укринформ".

Согласно первому законопроекту, публичное отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и временной оккупации украинских территорий в Донецкой и Луганской областях, а также попытки легализовать аннексию Крыма признаются противозаконными, что влечет за собой правовые последствия.

При этом под "публичным отрицанием" предлагается понимать хотя бы одно открытое обращение к более чем одному лицу, осуществляемое "в большинстве своем, но не исключительно, путем публикации в прессе, передачи по радио, телевидению или с использованием других средств массовой информации", сказано в законопроекте.

Второй законопроект вводит административную ответственность за подобные правонарушения - это штраф от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или от 17 до 34 тысяч гривен (около 555 и 1110 евро соответственно).

В случае повторного правонарушения в течение года после наложения административного взыскания штраф будет составлять от двух до трех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или от 34 до 51 тысячи гривен (1110 и 1665 евро).