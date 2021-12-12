Последнее обновление: 12.12.2021 11:32

Страны G7 призывают Россию к переговорам с Украиной

Государства-члены "большой семерки" (G7) призывают Россию и Украину вернуться за стол переговоров для урегулирования конфликта между двумя странами, и, несмотря на напряженную ситуацию, необходимо сделать все возможное, чтобы возобновить диалог.

Об этом сообщила журналистам новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на полях встречи глав внешнеполитических ведомств G7 в Ливерпуле в субботу, 11 декабря, передает DW.

Бербок, в частности, указала на возможность встречи в "нормандском формате" с участием России, Украины, Франции, и Германии. "Приглашение на эту встречу уже несколько недель, несколько месяцев лежит на столе", - сказала она. Еще одним каналом взаимодействия, по словам Бербок, может стать Совет НАТО-Россия.

По словам главы МИД ФРГ, переговоры должны привести к снижению напряженности на российско-украинской границе. При этом страны "большой семерки" сходятся во мнении, что "в Европе не может быть изменения границ", добавила Бербок. "Все члены G7 придерживаются четкой общей позиции, согласно которой пересечение этой линии будет иметь огромные политические и экономические последствия", - сказала она.

В конце года Германия сменит Великобританию на посту председателя "большой семерки", куда также входят Италия, Канада, США, Франция и Япония.

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