Последнее обновление: 26.04.2024 14:35

США и Молдова будут сотрудничать по поставкам газа в Европу

США и Молдова обсудили сотрудничество в сфере поставок газа в свете попытки Кишинева избавиться от зависимости от российских энергоносителей.

Об этом говорится в заявлении Госдепа по итогам заседания стратегического диалога между странами.

Правительства Соединенных Штатов Америки и Республики Молдова провели заседание Стратегического диалога между США и Молдовой в Вашингтоне еще 18 апреля, а также политические консультации между заместителем госсекретаря по управлению и ресурсам Ричардом Вермой и министром иностранных дел Михаем Попшоем.

Молдова и Соединенные Штаты обсудили программы, которые помогают Молдове развить свою национальную устойчивость и создать потенциал для защиты своей территории, защиты конституционного нейтралитета и эффективного управления и реагирования на кризисные ситуации.

"Обе стороны подтвердили свою преданность совместным усилиям по переходу на возобновляемые источники энергии", – говорится в заявлении.

В Госдепе напомнили, что в апреле 2024 года Молдова впервые приобрела американский природный газ, и подчеркнули, что будущие поставки природного газа из США усилят как энергетическую безопасность Молдовы, так и двусторонние торговые отношения между Соединенными Штатами и Молдовой.

"Обе стороны обсудили "вертикальный коридор", который будет использовать существующую газовую инфраструктуру для доставки нероссийских поставок, направляемых из терминалов в Восточном Средиземноморье в Украину и Молдову, а в конце концов из Украины в Центральную Европу", – говорится в заявлении.

Как сообщалось, в Молдове 29 марта началось строительство воздушной линии электропередачи 400 кВ Вулканешты-Кишинев, которая должна ликвидировать зависимость Кишинева от электричества из Приднестровья.



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