Еврокомиссия выплатила Украине транш макрофина на 1,5 млрд евро

Европейская комиссия в среду, 24 апреля, объявила о выделении Украине транша в 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи из большого пакета поддержки на сумму 50 млрд евро, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она назвала эти средства жизненно важными для поддержки функционирования государственной службы в Украине, в то время как страна борется с российской агрессией.

"Украина несет на своих плечах тяжелое бремя для всех нас. Сегодня мы выделяем дополнительные 1,5 млрд евро в рамках 50-миллиардной программы Ukraine Facility", – отметила она.

В марте Еврокомиссия осуществила первый платеж на сумму 4,5 млрд евро по программе Ukraine Facility.

Дальнейшие транши от ЕС в рамках программы Украины Facility будут выделять при условии выполнения Украиной плана реформ, который Еврокомиссия одобрила в середине апреля. План реформ должны согласовать государства-члены ЕС, на это отводится один месяц.

План определяет 69 реформ и 10 инвестиций и охватывает 15 сфер, включая энергетику, сельское хозяйство, транспорт, "зеленый" и цифровой переход, человеческий капитал, а также государственные предприятия, бизнес-среду, государственные финансы и децентрализацию.