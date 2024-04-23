Последнее обновление: 23.04.2024 17:03

Европарламент поддержал запрет на товары с использованием принудительного труда

Европарламент поддержал новое законодательство, которое позволит ЕС запрещать продажу, импорт и экспорт товаров, изготовленных с применением принудительного труда.

Европарламент 555 голосами "за" окончательно согласовал введение новых правил, направленных на изъятие с рынка товаров, которые изготавливались с применением принудительного труда, говорится в сообщении пресс-службы Европарламента.

Совет ЕС и Европарламент ранее согласовали общие принципы будущего законопроекта.

Страны-члены и Еврокомиссия при наличии обоснованных подозрений могут проводить расследование в отношении товаров, цепочек поставок или производителей. В случае доказательства, что определенный товар изготавливался с применением принудительного труда, его будет запрещено продавать на рынке ЕС, в том числе онлайн. Производители должны будут изъять такие товары с рынка и передать их на благотворительность, переработать или утилизировать. За уклонение будут применяться штрафы.

Товары могут позволить вернуть на рынок, если компания докажет, что в ее цепочке поставок больше нет принудительного труда. Новые правила должны получить согласование Совета ЕС и начнут применяться через три года с момента публикации в Официальном журнале ЕС.

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