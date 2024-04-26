США разрешили поставку медицинских устройств в Беларусь

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS) в порядке лицензионного исключения разрешило поставлять гуманитарные медицинские изделия гражданам Беларуси, России и на "временно оккупированные территории Украины", сообщает Госдепартамент.

В то же время BIS сохраняет свои масштабные ограничения на экспорт, реэкспорт или передачу (внутри страны) товаров, которые могут способствовать “жестокому полномасштабному вторжению России в Украину”.

Разрешается "экспорт, реэкспорт и передача (внутри страны) в Россию, Беларусь, временно оккупированный Крым и другие захваченные РФ регионы Украины медицинских устройств, их частей и компонентов, принадлежностей и приспособлений, предназначенных исключительно для использования в медицинских устройствах или с ними".