Председатель ОБСЕ предупредил об угрозе войны в Европе

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и глава МИД Польши Збигнев Рау предупредил об угрозе войны в Европе.

Заявление последовало на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, 13 января, посвященного вопросам безопасности в Европе, в частности, кризису вокруг Украины и требованиям РФ о "гарантиях безопасности". "Угроза войны в регионе ОБСЕ в настоящее время представляется большей, чем когда-либо за минувшие 30 лет", - заявил Рау.

Дипломат выступил перед представителями 57 стран, включая Россию и США, и призвал использовать формат ОБСЕ для снижения региональной напряженности.

Нынешний кризис "угрожает стабильности и безопасности всей европейской системы", подчеркнул Збигнев Рау. Он добавил, что организация является подходящей платформой для обсуждения проблем безопасности ряда государств и для перехода к мерам по укреплению доверия, передает DW.

Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер в свою очередь высказал сомнение, что на этой неделе в формате организации "будут достигнуты конкретные результаты". "Наша основная цель - это в принципе наладить диалог", - подчеркнул он при этом.

"Только в ОБСЕ мы можем сесть за один стол (при равенстве голосов всех 57 государств-участников), чтобы обсудить пути укрепления безопасности в соответствии с основополагающими принципами и обязательствами, включая уважение суверенитета и территориальной целостности стран-членов, нерушимость границ друг друга и неприменение силы или угроз силы", - добавил Карпентер.

Между тем постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич предостерег Запад от попыток затянуть переговоры по вопросу безопасности и предупредил, что Россия примет меры для устранения угроз в случае отсутствия ответа в обозримые сроки. "Хотим открыто и честно предупредить: любые попытки "замотать" содержательный переговорный процесс по гарантиям безопасности в рамках диалога России с США и НАТО или выхолостить его до степени бессмысленного обмена позициями "по кругу" чреваты неизбежным ухудшением ситуации с безопасностью всех без исключения государств", - заявил Лукашевич на спецсессии Постоянного совета.