Страны Балтии просят НАТО увеличить численность войск на их территории

Латвия, Литва и Эстония просят НАТО увеличить численность войск Североатлантического альянса, размещенных на их территории, и ведут соответствующие переговоры, заявила агентству Reuters в среду, 12 января, премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Она не назвала подробности этого диалога, но назвала возможную переброску натовских дополнительных сил в страны Балтии мерой сдерживания России.

В свою очередь один из дипломатов альянса, пожелавший сохранить анонимность, сообщил, что просьба балтийских государств может быть рассмотрена на встрече министров обороны НАТО в середине февраля, передает DW.